Będzie czy nie będzie a jeśli tak, to na jakich zasadach? 17 edycja gali charytatywnej „Warto jest pomagać” odbędzie się zgodni z planem.

Po wczorajszej decyzji rządu o obostrzeniach pojawiły się wątpliwości, czy tak duża impreza dojdzie do skutku. Organizator gali Grzegorz Hryniewicz rozwiewa jednak wszelkie wątpliwości.

Oczywiście, że się odbędzie. Wytyczne, które wejdą w życie 15 grudnia, nie wpływają na organizację gali. Koncert odbywa się w hali CRS. One i tak odbywają się do 1000 osób, są one kameralne. Robimy wszystko, by wprowadzić klimat świąt.