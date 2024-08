Już w nadchodzącą sobotę, o 13:15, Wataha Zielona Góra, meczem z Barbarians Koszalin na własnym obiekcie przy ul. Botanicznej, rozpocznie nowy sezon PFL9.

Zielonogórzanie są ubiegłorocznymi zwycięzcami rozgrywek, a oczekiwania zarówno trenerów, jak i samych zawodników, jasno wskazują na to, że celem będzie obrona tytułu. W środę, na stadionie przy ul. Botanicznej 66, odbyło się spotkanie futbolistów z dziennikarzami. Zawodnicy byli pytani o przygotowania do sezonu, a także o transfery i najbliższe spotkanie z drużyną z Koszalina. Oprócz Watahy, do rywalizacji w zbliżających się rozgrywkach, przystąpią także: Barbarians Koszalin, Bielawa Owls, Jaguar Kąty Wrocławskie B, Miners Wałbrzych, Rockets Rzeszów, Sieradz Warriors oraz Tytani Lublin.

Wchodzimy z tytułem z zeszłego roku. Każda z drużyn chce “bić mistrza”. Wymusza to na nas pewną presję. Chcemy obronić tytuł. Dojście do play-offów to plan minimum. Docelowo chcemy mistrza. W play-offach nie ma jednak miejsca na pomyłki, bo nie ma rewanżów. Pracujemy na, to żeby puchar ponownie był w Zielonej Górze.

Przed najbliższym meczem myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani. Nie wiemy, co rywale pokażą w tym sezonie, ale myślę, że jesteśmy gotowi. Pierwsze mecze pokażą naszą siłę. Jesteśmy pozytywnie nastawieni.

Jestem dobrze nastawiony, jeśli chodzi o nowe twarze w klubie. Chłopaki szybko łapią zagrywki i poruszanie się po boisku. Chcemy obronić tytuł sprzed roku.

Miłosz Weryszko