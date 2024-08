IV-ligowiec z Elbląga będzie rywalem Lechii Zielona Góra w I rundzie Pucharu Polski. Podopieczni Sebastiana Mordala zagrają z Concordią, na wyjeździe.

Losowanie odbyło się w studiu TVP Sport. Lechię do drużyny z Elbląga „dolosował” były reprezentant Polski Jakub Wawrzyniak. Concordia w dwóch dotychczasowych meczach IV ligi warmińsko-mazurskiej zdobyła punkt, remisując w ostatni weekend z Mazurem Ełk.

Daleki wyjazd, jedziemy do Elbląga. Tak kuleczki zostały wylosowane. To zespół, który jeszcze w ubiegłym sezonie grał w III lidze, ale musiał wygrać puchar okręgowy. My jedziemy zdobyć nowe doświadczenie i oczywiście ten mecz wygrać.