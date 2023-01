31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy coraz bliżej. W Zielonej Górze w wielu miejscach będzie słychać orkiestrowe granie, również w Centrum Kreatywnej Kultury w Regionalnym Centrum Animacji Kultury.

W niedzielę od 16:00 planowane są koncerty, licytacje, a także warsztaty. Mówi Anna Wójcik z Regionalnego Centrum Animacji Kultury.

Mamy w różnych wzorach koraliki. Nasze koleżanki od animacji będą dla dzieci. Będą uczyć dzieci, jak robić te bransoletki. Przygotowujemy też różne elementy strojów ludowych po to, aby poczuć się jak członek zespołu ludowego i zrobić sobie np. pamiątkowe zdjęcie na naszej ściance.

Ludowy Zespół Pieśni i Tańca opanuje scenę o 16:00, następnie o 17:30 zagra Atawizm. O 18:10 wystąpi zespół Sweet Monday, a zwieńczeniem, o 18:50 będzie koncert Szkoły Muzycznej Yamaha. Pomiędzy występami będą odbywać się licytacje. O szczegółach mówi Rafał Bociek z RCAK-u.

Mamy sporo licytacji od gastronomicznych po usługowe. Licytacje będą odbywać się w trakcie i pomiędzy występami. Zapraszamy do nas.

To, co będzie się działo w Centrum Kreatywnej Kultury zobaczycie w Index TV. Radio Index kolejny rok będzie transmitować finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zielonej Górze. U nas relacje do zobaczenia i do posłuchania od 12:00.

Pełen harmonogram koncertów poniżej:

16:00 Koncert Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca

17:30 Koncert Zespołu ATAWIZM

18:10 Koncert Zespołu SWEET MONDAY

18:50 Koncert Szkoły Muzycznej YAMAHA