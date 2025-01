33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dokładnie za 5 dni. W zielonogórskim sztabie przygotowania do tej jedynej niedzieli w roku trwają już od listopada.

– Teraz dopinamy już wszystko na ostatni guzik – zdradza Joanna Malon ze sztabu. Dopytujemy, jak przygotowania tak dużej imprezy wyglądają od kuchni.

Trzeba powiedzieć, że pracuje przy tym bardzo wiele osób w całym mieście. Wolontariuszy jest mnóstwo. Jest pełno imprez, te wszystkie sceny, a więc mnóstwo osób jest zaangażowanych w to, żeby wszystko było dopracowane. Żeby imprezy były ciekawe, atrakcyjne i przyniosły swój efekt.

W niedzielę czeka nas szereg wydarzeń sportowych i kulturalnych. W tym roku również nie zabraknie mobilnej, grającej sceny, która odwiedzi zielonogórskie sołectwa.

To taki ciekawy, grający tir – wesoły, z muzyką, z DJ-ami i licytacjami, który będzie odwiedzał miejsca w Zielonej Górze nieco oddalone od deptaka. Będzie świetny program, atrakcyjne fanty i świetna zabawa.

Jeżeli chodzi o licytacje, to będą odbywały się one oczywiście na wszystkich scenach. Wiele fantów jest też do zgarnięcia w internecie. Do wylicytowania będą między innymi gadżety od lokalnych klubów sportowych czy dzieła stworzone przez pracowników i studentów Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego.