Wielki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy coraz bliżej, znamy coraz więcej szczegółów dotyczących tego, w jaki sposób to wydarzenie będzie przebiegać w Zielonej Górze i przede wszystkim kto będzie główną gwiazdą wieczoru.

Dziś poznaliśmy konkrety jeśli chodzi o muzykę. Kto zatem zagra na wośpowej scenie? O tym Igor Skrzyczewski z zielonogórskiego sztabu.

Na początku wystąpi zespól Concussion, czyli świeża zielonogórska krew. Po nich wystąpi Buras & The Dogz czyli trochę hip hopu, metalu i rapu. Następnie fajnie grający The Buffons oraz Lipali. Później światełko do nieba i na zakończenie Piotr Kupicha i zespól Feel.