Dziś ostatni koncertowy dzień Winogrania. A to oznacza także ostatnie audycje w ramach „UZetobrania”. W sobotę gościliśmy w naszym studiu wykładowczynie z Instytutu Filozofii. I choć kierunek ten większości z nas kojarzy się z bujaniem w obłokach, to nic bardziej mylnego.

Przedstawicielki Instytutu Filozofii UZ zwróciły naszą uwagę między innymi na specjalizację coachingu w biznesie. Tworzy to dość ciekawą konfigurację w połączeniu z filozofią. Tłumaczy dr Barbara Czardybon.

Najpierw trzeba dojść do refleksji, że w filozofii istnieje zbiór uniwersalnych narzędzi. W co można “kliknąć” i wykorzystać w życiu. W kontekście człowieka współczesnego. I to się przyczyniło do tego, że taka idea się zrodziła.