Kolejne bardzo ważne mecze są przed nami i jesteśmy tego świadomi, więc nie ma czasu do marnowania. Wnioski wyciągnięte, gra przeanalizowana i trzeba iść dalej do przodu, aby było lepiej, aby poprawić to, co miało miejsce w ostatnim meczu. Ten zespół potrafi grać i udowodnił to, pokazał, że ma możliwości i taki mecz jaki miał miejsce w Słupsku po prostu się wydarzył. Odcinamy to grubą linią, wyciągając z tego wnioski, starając się poprawić naszą grę do kolejnego spotkania