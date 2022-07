Filharmonia Zielonogórska zaprasza na ostatni w tym sezonie występ na scenie plenerowej obok budynku głównego. Koncert symfoniczny „Ale kosmos!” na zakończenie sezonu artystycznego odbędzie się już w sobotę 2 lipca o 20:30.

Na zakończenie sezonu artystycznego zagrają Orkiestra Filharmonii Zielonogórskiej oraz Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej. Dyrygentami będą Rafał Kłoczko oraz Przemysław Fiugajski, a narrację poprowadzą Piotr Majewski i Jerzy Rafalski. „Ale kosmos!” nie jest często granym utworem ze względu na to, że potrzebuje wielu muzyków. Właśnie z tego powodu będą współpracować ze sobą dwie lubuskie orkiestry. O przygotowaniach opowiada dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej – Rafał Kłoczko:

Koncert jest 2 lipca, w sobotę o godzinie 20:30 na parkingu obok filharmonii, tam, gdzie zazwyczaj scena winobraniowa. Projekt zakłada współpracę Filharmonii Zielonogórskiej i Gorzowskiej oraz Planetarium Toruńskiego, które przygotowało wizualizację, i Regionalnego Centrum Animacji Kultury, który pomaga to wszystko spiąć, zorganizować – no mają ogromne doświadczenie, stąd stali się partnerem. Założenie jest takie, aby współpracę Filharmonii Zielonogórskiej i Gorzowskiej podkreślić. Mieliśmy wspólną ofertę edukacyjną przez ten sezon, a teraz taki rodzaj podsumowania. Łączymy orkiestry, wykonujemy suitę symfoniczną „Planety” Gustava Holsta, czyli utwór generalnie nie tak często wykonywany ze względu na to, że jest potrzebny gigantyczny skład. Kiedy mieliśmy pierwszą wspólną próbę i na scenie w Filharmonii Gorzowskiej zasiadło przeszło stu muzyków – no było to imponujące, wiadomo. I z perspektywy dyrygenta, i patrząc na twarze muzyków.