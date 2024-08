Na facebookowym profilu zielonogórskiego schroniska dla zwierząt zorganizowano zbiórkę, która ma szanse poruszyć serca miłośników zwierząt z całej Polski.

Tym razem potrzebującym jest Fiks – pies, który w wyniku nowotworu stracił część swojego nosa. To pies o wielkim sercu, który mimo przeciwności losu nie stracił radości życia. Jego trudna historia zaczęła się, gdy w zauważono niepokojące zmiany na jego nosie. Po przeprowadzeniu badań okazało się, że to nowotwór.

Jedynym sposobem na uratowanie życia Fiksa była skomplikowana operacja we Wrocławiu, w wyniku której musiano usunąć część jego nosa. Zabieg był konieczny, aby powstrzymać rozwój choroby i dać psu szansę na dalsze życie. Choć operacja uratowała mu życie, teraz Fiks potrzebuje dalszego leczenia i rehabilitacji, aby móc na nowo cieszyć się każdym dniem, bo jego szanse na długie życie, dalej są małe.

Koszt terapii, leków i opieki weterynaryjnej to aż 10 tysięcy złotych. Na ten moment udało się zebrać nieco ponad 10% tej kwoty. „Fiks to przykład dramatycznej sytuacji zdrowotnej” – słyszymy w rozmowie z wolontariuszką Barbara Kotowską, która dodaje, że to jeden z wielu przykładów, z jakimi na co dzień zmaga się schronisko.

Każdego dnia pod ich opiekę trafiają zwierzęta, które potrzebują domu jak i kosztownego leczenia i rehabilitacji. Każda pomoc – finansowa, rzeczowa czy w postaci wolontariatu – jest niezbędna.

Maria Zagórska, Natalia Kosmowska, Tymoteusz Tronowicz