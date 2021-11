Trwają przygotowania do 11 edycji Festiwalu Literackiego im. Anny Tokarskiej. Wydarzenie rusza 8 listopada. I to właśnie tego dnia zaplanowano pierwsze spotkanie autorskie. Bo festiwal to przede wszystkim święto książek i czytelników.

Na tapecie będą książki z ostatniego półrocza. Mówi Andrzej Buck, dyrektor biblioteki Norwida.

Jest to zarówno twórczość oryginalna, czyli prozatorska i poetycka, ale jest też książka podsumowująca biografię naszych twórców. Tu jest bardzo szeroki wachlarz.

Jednym z wydarzeń towarzyszących będzie też “Czytelnia dramatu”. Wydarzenie wyjątkowe, bo w klimacie grozy, zaplanowano na 24 listopada. Mówi Janusz Łastowiecki z biblioteki Norwida.

Chcemy za pomocą tego nastroju opowieść historię Amelii. Pewnego dnia, wraz z mężem, spotyka ona na swojej drodze starca. I ten starzec wprowadzi w ich życiu bardzo dużo zamieszania, zawirowań. Będą się bali.

W Zatoniu będzie można natomiast zobaczyć rysunki Norwida. Mówi Jarosław Skorulski z Fundacji Ogrody Kultury.

Rysunków jest 5, czyli tyle ile jest przestrzeni ekspozycyjnych. Myślę, że to będzie wspaniałe 6 godzin. Będzie można pokontemplować nie tylko poezję, ale też i sztukę. Którą tworzył Norwid. To była fantastyczna postać. Także jako rysownik i malarz.

Festiwal Literacki im. Anny Tokarskiej potrwa do czwartku 2 grudnia.