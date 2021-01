Zobacz info

Dzieciaki szaleją w naszej kuchni! Gotuj z finalistką MasterChef Junior Zosia Zaborowska. Angażujemy młodzież do próbowania swoich sił w kuchni, by swoimi umiejętnościami zadziwiali rodziców, a tym samym zachęcali rodzinę do wspólnego przygotowywania posiłków. Kuchnia amerykańska Czas dobrej zabawy i duża dawka wiedzy. Menu: 1) Ulubione naleśniki Amerykanów, czyli pancakes z domową nutellą lub masłem orzechowym i sezonowe owoce 2) Domowe burgery w amerykańskim stylu z własnoręcznie wypiekaną bu...