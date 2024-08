Trzy komplety punktów zawodników Falubazu i wygrana 55:35 z Apatorem Toruń w ekstralidze do lat 24. Przy W69 festiwal indywidualnych zwycięstw. Bez przegranej mecz zakończyli Oskar Hurysz, Krzysztof Sadurski i Michał Curzytek. Do spółki z Jonasem Knudsenem, który przywiózł 12+2 poprowadzili Falubaz do okazałego zwycięstwa na Apatorem.

Kilka dni temu, cała żużlowa Zielona Góra, drżała o wynik meczu 14. kolejki PGE Ekstraligi, w którym zmierzyły się NovyHotel Falubaz Zielona Góra i Apator Toruń. Ostatecznie, wygrali gospodarze, a samo spotkanie, z pewnością pozostanie zapamiętane na długo. We wtorek, również doszło do starcia, pomiędzy Falubazem, a drużyną z “Grodu Kopernika”. Tym razem, w ramach 17. kolejki rozgrywek U24 Ekstraligi. Stawka była zdecydowanie mniejsza, jednak zielonogórski kibice, podobnie jak niecałe dwa tygodnie temu, mogli cieszyć się ze sukcesu swojego zespołu. Falubaz wygrał to spotkanie 55:35.

Goście odnieśli zwycięstwo tylko w jednym biegu, natomiast ich rywale, uczynili to sześciokrotnie. W ekipie prowadzonej przez Piotra Protasiewicza, aż trzech zawodników zdobyło 14+1. Mowa o Michale Curzytku, Oskarze Huryszu i Krzysztofie Sadurskim.

Dobrze się tu jeździ, cieszę się, że mogę pokazywać się z dobrej strony i przede wszystkim jeździć

Wśród torunian, najlepiej punktowali Wiktor Lampart, który zdobył 8 “oczek” i Bastian Pedersen, wywalczając 7+1. Antoni Kawczyński wykręcił 6+1. Zawodnik ma za sobą występy w drużynie seniorskiej i do speedwaya podchodzi jeszcze z dystansem.

Nie mieliśmy w ogóle startów, nie mieliśmy trasy, nie wiadomo co się stało. Czerpię radość z jazdy, żużel to jest dla mnie zabawa. Nie traktuje tego jeszcze jako pracy. Staram się robić progres

Pomimo wygranej, Falubaz Zielona Góra, nie ma już szans na awans do finału U24 Ekstraligi. W tym momencie, zajmuje czwartą pozycję w tabeli, a na jej czele, znajduje się U24 Beckhoff Sparta Wrocław. W ostatniej kolejce, uda się do Leszna na mecz z Polcopper Agromix Unią. Początek rywalizacji 27 sierpnia, o 16:00.

Falubaz Zielona Góra – 55

9. Jonas Knudsen – (2,3,2*,3,2*) – 12+2

10. Maksymilian Kręcisz – (0,0,-,0) – 0

11. Rune Thorst – (0,0,1,0,-) – 1

12. Bartosz Rudolf – (0,T,-,W,0)

13. Michał Curzytek – (3,2*,3,3,3) – 14+1

14. Oskar Hurysz – (3,3,3,2*,3) – 14+1

15. Krzysztof Sadurski – (2*,3,3,3,3) – 14+1

KS Toruń – 35

1. Anders Rowe – (3,U,1,1,-) – 5

2. Oskar Rumuński – (1*,1,0,2,1*) – 5+2

3. Krzysztof Lewandowski – (1,1*,0,1*) – 3+2

4. Wiktor Lampart – (2,2,1,2,1) – 8

5. Bastian Pedersen – (2,1*,2,2,0) – 7+1

6. Mateusz Affelt – (0,1*,0) – 1+1

7. Antoni Kawczyński – (1,2,1*,2) – 6+1

Miłosz Weryszko