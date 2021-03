Marek Mróz nowym kierownikiem zespołu Falubazu Zielona Góra. Zastąpił na tym stanowisku Tomasza Walczaka.

Mróz to były żużlowiec Kolejarza Opole. Reprezentował również barwy drużyn z Gdańska, Krosna, Rawicza, Łodzi i Piły. W minionym sezonie był menedżerem i kierownikiem Kolejarza Opole. Pracował także u boku Piotra Zyto. I to obecny menedżer Falubazu miał duży wpływ na ściągnięcie Mroza do Zielonej Góry.

– Piotr zadzwonił do mnie z pytaniem, czy nie chciałbym dołączyć do jego zespołu. Szukał kierownika drużyny. Ja w tym charakterze pracowałem w poprzednim sezonie w Opolu, więc podjęcie tej decyzji nie było dla mnie trudne. Miałem już przyjemność współpracować z Piotrem w Kolejarzu Opole oraz ROW-ie Rybnik. Mam nadzieję, że teraz w Zielonej Górze stworzymy dobrze działający zespół i odniesiemy dużo sukcesów – powiedział Mróz na łamach oficjalnej strony klubowej.