Chleb to nie tylko podstawowy produkt spożywczy. W naszej kulturze jest otaczany szacunkiem i wiąże się z różnymi tradycjami. Wielu z nas doceniło go w okresie epidemii – chętnie uczyliśmy się samodzielnego wypiekania bochenków. Fundacja Salony nawiąże do tego poprzez warsztaty piekarnicze.

Szkolenie poprowadzi Łukasz Radziszewski – artysta, który zajmuje się różnymi dziedzinami sztuki, ale ma również doświadczenie jako piekarz.

Odbywał praktyki w bardzo znanych i dobrych piekarniach, a jednocześnie pochodzi z Podlasia. Powołuje się też na tradycję, która jest ciągle kultywowana – przywiezie ze sobą własny zakwas i opowie uczestnikom o technikach wypiekania chleba, technikach wyrabiania ciasta, o tym, co temu towarzyszy, bo jednak chleb to nie jest tylko pożywienie, ale część naszej kultury. Bardzo często też część jakiejś większej sytuacji towarzyskiej.

Zajęcia przypomną nam, że w kulturze wiejskiej ludzie dzielili się między sobą zakwasem chlebowym i podtrzymują ten zwyczaj do dziś.

Łukasz Radziszewski nawet ma takie doświadczenie, że podczas pandemii wysyłał pocztą w różne części Polski zapakowane fragmenty zakwasu, żeby można było go na nowo „ożywić”. Mamy nadzieję, że teraz, podczas warsztatów też tym zakwasem się podzieli, a my będziemy mogli dalej rozprzestrzeniać go tutaj, w Zielonej Górze.

Warsztaty piekarnicze „Zakwas Pro” będą zorganizowane w piątek, 7 sierpnia o 17:00 w siedzibie Fundacji Salony przy ulicy Fabrycznej. Są częścią projektu „Draw the line”, który dotyczy ekologii i zmian klimatycznych. Obejmuje on również wystawę Patrycji Plich, artystki zainteresowanej wpływem przemysłu na zmiany klimatu. Jej pracę będzie można zobaczyć w środę, 5 sierpnia o 19:00. Następni uczestnicy projektu zaprezentują swoje działania we wrześniu i w listopadzie.