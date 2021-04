Program Parking 1000+ cieszy się dużym zainteresowaniem zielonogórzan. Mieszkańcy zgłaszają radnym Zielonej Góry, gdzie ich zdaniem powinny znaleźć się nowe miejsca postojowe.

Program będzie realizowany także w tym i w przyszłym roku. W sumie powstanie ponad 300 miejsc parkingowych. Najwięcej na: Moniuszki, Żołnierzy II Armii, Braci Gierymskich i Pionierów Zielonej Góry. O wyborze lokalizacji mówi Filip Gryko, szef klubu radnych Zielona Razem.

Nowe, ekologiczne miejsca postojowe pojawią się także na ul. Reja oraz w kwartale ulic Ludowej, Harcerskiej i Obywatelskiej. Magistrat otrzymał 1 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To w ramach konkursu na tzw. zieloną i niebieską infrastrukturę, która pomoże w retencji wód opadowych.

Chodzi o to, żeby przez parkingi przesączała się woda, żeby nie trafiała do instalacji. Jedynie tam, gdzie grunt nie przesiąka np. na glinach, nie realizujemy inwestycji w ten sposób. Początkowo realizowaliśmy te parkingi na zielono, ale nie zawsze to się sprawdzało. Zrezygnowaliśmy z trawnika na rzecz grysu bazaltowego. To rozwiązanie bardziej praktyczne.