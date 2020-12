Jutro (15 grudnia) Dom Harcerza rozpoczyna zapisy na ferie zimowe. Z powodu epidemii placówka wprowadziła jednak kilka ograniczeń. Przede wszystkim – w zajęciach będą mogły brać udział tylko dzieci, które na co dzień uczęszczają do Domu Harcerza.

– Mamy już doświadczenia w organizacji zajęć, ponieważ prowadziliśmy je przez całe wakacje, przy obostrzeniach – mówi Kinga Krutulska, dyrektor Domu Harcerza.

W tym roku, w związku ze specyficzną sytuacją, będziemy organizować zajęcia feryjne wyłącznie dla uczestników stałych zajęć Domu Harcerza. Będą się one odbywały od 4 stycznia przed dwa tygodnie, do 15 stycznia, od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Myślę, że jesteśmy w stanie, mając na uwadze nasze bogate doświadczenie, przygotować bardzo atrakcyjną formę spędzania czasu.

Dyrektor zapewnia, że oferta dla dzieci będzie różnorodna. Zachęci je do tego, by uczestniczyły w innych zajęciach niż do tej pory.

Będą takie zajęcia, jak zajęcia techniczne, modelarskie, kulinaria, plastyka, gry i zabawy, zajęcia logiczne, warsztaty stolarsko-dekoracyjne, taniec, śpiew. Dzieci, z pracowni na przykład baletowej, będą mogły uczestniczyć w totalnie innych zajęciach, na przykład plastyczno-dekoracyjnych albo szachowych.

Grupy na zajęciach będą kameralne, 12-osobowe. Bezpieczeństwo uczestnikom i instruktorom zapewni regularna dezynfekcja sal.

Panie z obsługi dbają o to, żeby między zajęciami, między grupami sale były regularnie dezynfekowane. Myślę, że atutem naszej placówki jest to, że codziennie wszystkie sale i pracownie są naświetlane specjalnymi lampami UV, co pozwala zachować wysoki próg bezpieczeństwa. Jeżeli to nie będą zajęcia, gdzie się na przykład tańczy czy śpiewa, będziemy rekomendowali także zakładanie maseczek.

Zapisy na ferie ruszają jutro o 11:00. Dokumenty potrzebne do zapisów znajdują się na stronie Domu Harcerza.