Do przerwy było bardzo obiecująco, ale druga połowa należała już do ostrowian. Enea Zastal BC nie zagra w Final Four rozgrywek European North Basketball League. Zielonogórzanie po domowym meczu mieli trzypunktową przewagę nad BM Stalą, ale w rewanżu rywale byli znacznie lepsi i wygrali 101:80.

Zastal dał nadzieję, zwłaszcza w drugiej kwarcie. Początek spotkania należał wprawdzie do gospodarzy, ale przed przerwą wynik oscylował już wokół remisu. Świetnie grał w barwach zielonogórzan Bryce Alford. Amerykanin seryjnie trafiał z dystansu. W sumie trafił siedem “trójek” z piętnastu całego zespołu.

Na półmetku rywalizacji to Zastal był w Final Four ENBL, bo zielonogórzanie przegrywali tylko punktem, ale po zmianie stron już tak dobrze nie było. Gospodarze mieli więcej atutów i wyglądali na zespół, który na mecz toczony w tak szybkim tempie, zachował więcej sił.

Najwięcej punktów dla pokonanych – 26 zdobył Bryce Alford. Dla zwycięzców Nemanja Djurisić – 18. Zielonogórzanom pozostaje już tylko walka w Energa Basket Lidze. Z BM Stalą zielonogórzanie spotkają się w krajowych rozgrywkach w Poniedziałek Wielkanocny, 10 kwietnia w hali CRS. Wcześniej jednak, bo już w najbliższą niedzielę mecz w Sopocie z Treflem.