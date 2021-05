Koszykarze Enei Zastalu BC z problemami udali się w ponowną podróż na mecz ligi VTB. Przypomnijmy, zielonogórzanie jutro mają zmierzyć się z Unicsem Kazań w fazie play-off.

Ekipa Žana Tabaka w podróż wyruszyła wczoraj, ale przez korek na drodze, spowodowany wypadkiem w ogóle nie dotarła na lotnisko w Berlinie, skąd miała udać się do Rosji. Nasi wyruszyli ponownie dziś, wczesnym rankiem, tym razem na granicę Polski z Rosją do Kaliningradu. Podróż wygląda więc inaczej.

A sam mecz? Dziś w Kazaniu doszło do strzelaniny w jednej ze szkół w tamtym mieście. Są ofiary śmiertelne. Jutrzejszy mecz jednak dojdzie do skutku, o czym mówi nam Maciej Molka, media manager Enei Zastalu BC.

Około godziny 6:00 rano nasza drużyna wyruszyła z Zielonej Góry i rozpoczęła podróż do Rosji. Niestety w jej trakcie otrzymaliśmy informację o strasznej tragedii, która wydarzyła się tego poranka w Kazaniu. Kontaktowaliśmy się z klubem i ligą, czy to spotkanie w ogóle dojdzie do skutku. Otrzymaliśmy potwierdzenie, że planowane na jutro spotkanie będzie miało miejsce. Jutro normalnie gramy.