Meczem z Asseco Arką Gdyna w ćwierćfinale zaczyna walkę o swoje drugie trofeum w tym sezonie Enea Zastal BC. Zielonogórzanie przed startem ligowych zmagań sięgnęli po Superpuchar Polski. Teraz marzy im się Puchar Polski.

Turniej rusza dzisiaj w Lublinie, właśnie od meczu zielonogórzan z gdynianami. Zdecydowanym faworytem jest lider Energa Basket Ligi, ale tabela nie ma tu znaczenia. Liczy się tylko tu i teraz, na co zwraca uwagę Arkadiusz Miłoszewski, asystent Žana Tabaka.

Tutaj nie ma możliwości, żeby coś odrobić. Tu jest zasada: “graj dalej albo jedź na ryby”. W lutym ciężko jest jechać na ryby, więc chcemy grać jak najdłużej. I dotrwać do niedzieli.

W niedzielę odbędzie się finał, ale do tego daleka droga. W ubiegłym roku zielonogórzanie odpadli pechowo w półfinale.

Zespół z Torunia nas wyeliminował rzutem za 3 punkty Diduszki w ostatnich sekundach. Na pewno tym razem jesteśmy bardziej zmobilizowani, żeby nie zdarzały się nam takie wpadki. Puchar ma to do siebie, że faworyci ponoszą porażki, ktoś niespodziewanie wyskakuje. To jest czasami kwestia jednego meczu, dlatego trzeba być od początku przygotowanym i skoncentrowanym.