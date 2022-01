Wicemistrz Polski wzmacnia obwód i strefę podkoszową! Paul Jackson i Ousmane Drame to nowi gracze Enei Zastalu BC.

Jackson ma 25 lat i jest rozgrywającym. Sezon rozpoczął w macedońskim KK Rabotnicki gdzie zdobywał średnio 23,8 punktu i 6,4 asysty. To dla niego debiutancki sezon w Europie. Amerykanin ma 188 cm wzrostu.

Więcej centymetrów z racji pozycji, ale i doświadczenia ma Ousmane Drame. Amerykanin urodzony w Gwinei mierzy 206 cm, może występować na pozycjach 4 i 5.

Ostatnie dwa lata 28-letni Drame spędził we Francji, gdzie występował w barwach Pau-Lacq-Orthez oraz Gravelines. W ostatnim sezonie podkoszowy notował średnio 7,9 punktu i 4,2 zbiórki. W tym sezonie jeszcze nie zagrał ze względu na kontuzję.

– Myślę, że tymi kontraktami zamykamy skład, możemy skupić się na walce do końca sezonu. Mamy bardzo trudny kalendarz, wiele spotkań w krótkim czasie, ale to też jest dobre, bo pozwoli nowym zawodnikom wejść do drużyny – powiedział dla klubowego serwisu basketzg.pl trener Oliver Vidin.