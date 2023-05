Piąta wygrana zielonogórskich żużlowców w tym sezonie! Enea Falubaz pokonał przy W69 ebebe PSŻ Poznań 53:37.

Już po pierwszej serii zielonogórzanie prowadzili różnicą 10 punktów. Najciekawiej na tym etapie meczu było w biegu czwartym. Ze startu najlepiej wyszli goście, ale już na pierwszym łuku walkę o trzecią pozycję wygrał Dawid Rempała z Karolem Żupińskim, a na dystansie z Antonio Lindbaeckiem poradził sobie Rasmus Jensen.

Bieg wcześniej pewnie wygrał Krzysztof Buczkowski. Trzecie miejsce zajął debiutujący w tym sezonie w Falubazie Maksym Borowiak. Punkt dostał jednak za „darmo”, bo defekt na wejściu w pierwszy luk zanotował Norbert Krakowiak. W tym samym miejscu, w którym wypożyczony z Grudziądza zawodnik upadł w pierwszym podejściu do tego wyścigu. Na szczęście niegroźnie.

W piątej gonitwie odpowiedzieli goście. Od startu do mety po dublet mknęli Aleksandr Łoktajew z A. Lindbaeckiem. Dwóch byłych żużlowców Falubazu bezskutecznie ścigał Rohan Tungate. Jak się później okazało była to jedyna wygrana drużynowo gości w tym meczu. To, co gospodarze stracili w biegu piątym, błyskawicznie odrobili w szóstym. Poza zasięgiem rywali kolejny raz był K. Buczkowski, ale za jego plecami do mety przyjechał Michał Curzytek, który po dobrym starcie skutecznie odpierał ataki Jonasa Seiferta-Salka. Falubaz po siedmiu biegach prowadził 26:16. Być może byłoby więcej, gdyby nie defekt tuż przed samym startem Przemysława Pawlickiego w siódmej odsłonie. Osamotniony R. Jensen bez problemów pokonał Adriana Gałę. Trzeci był poznański junior, Bartosz Teska.

W ósmym biegu para „Skorpionów”, która wcześniej wygrała podwójnie tym razem musiała uznać wyższość zielonogórzan. K. Buczkowski finiszował przed A. Łoktajewem, a D. Rempała wytrzymał napór Lindbaecka. Falubaz wygrał 4:2 i prowadził 30:18. Dystans wzrósł do czternastu „oczek” po dziesiątej odsłonie. Tu znów ważną role odegrał junior zielonogórzan, ale tym razem M. Curzytek, który w walce o trzecią pozycje – mimo dużej początkowo straty – wyprzedził młodzieżowca PSŻ-u K. Żupińskiego. Na czele pewnie przyjechał R. Tungate przed A. Gałą i gospodarze wygrali 4:2.

Zielonogórzanie pewni zwycięstwa byli już przed biegami nominowanymi. Po trzynastym wyścigu Falubaz prowadził 47:31. Miano niepokonanego zachował po czterech seriach Krzysztof Buczkowski, dodatkowo „Buczek” dwukrotnie poprawiał w tym meczu własny rekord toru. W wyścigach trzecim i właśnie trzynastym. Obecnie najlepszy czas to 59,38 sek. Przez moment rekord należał też do Przemysława Pawlickiego, który granicę 60 sek. złamał po raz pierwszy w biegu jedenastym.

Świetny mecz pojechali juniorzy zielonogórzan. Michał Curzytek i Dawid Rempała zdobyli kolejno 8 i 6 pkt. Curzytek zaliczył pięć startów, Rempała cztery. Punkt dołożył startujący po raz pierwszy po kontuzji Maksym Borowiak.

Wyścigi nominowane to już formalność. W obu pojawił się J. Seifert-Salk. Jeden z liderów PSŻ-u czternasty bieg wygrał, ratując remis. W pietnastym też był remis, ale Duńczyk musiał uznać wyższość niepokonanego tego dnia Krzysztofa Buczkowskiego i klubowego kolegi Aleksandra Łoktajewa. Ostatni finiszował Rasmus Jensen. Falubaz wygrał ostatecznie 53:37.

Buczkowski skończył mecz z kompletem 15 punktów, po 9 „oczek” zdobyli Pawlicki i Jensen, zaś 5 pkt. to dorobek Tungate’a. Liderami gości kolejny raz byli Łoktajew 13 i Seifert-Salk 12, obaj w sześciu startach. O ile powrót Łoktajewa do Winnego Grodu był udany, o tyle rozczarowali Lindbaeck i Krakowiak. Szwed wywalczył tylko 4 pkt., zaś Krakowiak w trzech startach nie zapunktował wcale.