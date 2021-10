– Testy potrwają ok. dwa tygodnie i dostarczą nam cennych informacji w zakresie eksploatacji tego typu pojazdów – wyjaśnia Robert Karwacki, dyrektor MZK. – Jest to pierwszy elektryczny przegubowiec, który będziemy mieli okazję testować. Do tej pory od ponad trzech lat eksploatujemy 43 elektryczne 12 metrowe pojazdy.