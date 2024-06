Wtorkowe ściganie na stadionie Falubazu Zielona Góra, przyniosło zgromadzonym kibicom, wiele emocji. Nic dziwnego, skoro mieliśmy do czynienia z hitem 9. kolejki Ekstraligi U-24. Takim mianem z pewnością można określić mecz zielonogórzan z liderem tabeli, Polcopper Agromix Unią Leszno. Choć początek meczu należał go gospodarzy, ostatecznie z tarczą wyjechali żużlowcy z Leszna, którzy wygrali to spotkanie 47:43.

Najlepiej punktującym zawodnikiem meczu został Krzysztof Sadurski, który w sześciu startach, który na zielonogórskim owalu, wywalczył 16 pkt (2,3,2,3,3,3). Drugim najskuteczniejszym zawodnikiem Falubazu był Jonas Knudsen, który zdobył 8+1 (1*,2,2,1,2). Z dorobkiem 13 punktów (2,3,3,2,3) zawody zakończył żużlowiec Polcopper Agromix Unii Leszno, Nazar Parnicki.

Sam rezultat rywalizacji, odzwierciedla jej wyrównany przebieg. Jako pierwsi prowadzenie objęli gospodarze, a uczynili to już drugim biegu, za sprawą Matousa Kamenika i Mateusza Łopuskiego, którzy dowieźli podwójne zwycięstwo. Po pierwszej serii startów było 13:11. Po dwóch następnych gonitwach, utrzymał się status quo.

W siódmej odsłonie, problemy z motocyklem miał Jonas Knudsen, który najpierw stracił pierwszą pozycję na rzecz Nazara Parnickiego, a po chwili, tylko dzięki swoim umiejętnościom, obronił drugą lokatę przed atakami Jakuba Żurka. Po tym wyścigu, Unia wyrównała stan meczu, a po dziesięciu odsłonach, wysforowała się na prowadzenie 32:28.

Tuż przed biegami nominowanymi, szansę na dalszą walkę o wygraną, zwiększył Oskar Hurysz, który na dystansie uporał się z Antonim Mencelem, dzięki czemu, zielonogórzanie przegrywali zaledwie 37:41. Ostatnią gonitwę zwyciężył Krzysztof Sadurski, przed Keynanem Rew, Hubertem Jabłońskim i Oskarem Huryszem.

Dzięki zwycięstwu, Polcopper Agromix Unia Leszno pozostaje na czele tabeli z dwunastoma punktami. Tuż za jej plecami znajduje się Enea Stal Gorzów z dziewięcioma oczkami, a na trzecim miejscu jest Falubaz Zielona Góra. Następny mecz na stadionie przy ul. Wrocławskiej 69, odbędzie się 25.06, o 17:00. Rywalem będą Grudziądzkie Mebelki GKM Grudziądz.

Falubaz: 43

9. Jonas Knudsen 8+1 (1*,2,2,1,2)

10. Rune Thorst 1+1 (0,0,1*,-)

11. Krzysztof Sadurski 16 (2,3,2,3,3,3)

12. Eryk Farański 3+2 (1,0,1*,0,1*)

13. Oskar Hurysz 8 (3,3,1,1,0)

14. Matous Kamenik 4 (3,1,0)

15. Mateusz Łopuski 3+1 (2*,0,1)

16. Kacper Rychliński

Polcopper Agromix Unia: 47

1. Keynan Rew 12+1 (3,2,3,2*,2)

2. Kuba Wojtyńka 1+1 (0,1*,0,-)

3. Antoni Mencel 3+2 (0,1*,2*,0,0)

4. Hubert Jabłoński 12+1 (3,2,3,3,1*)

5. Nazar Parnicki 13 (2,3,3,2,3)

6. Marcel Juskowiak 5+1 (1,2*,0,2)

7. Jakub Żurek 1 (0,1,0)

Miłosz Weryszko

Do idealnego występu zabrakło dwóch punktów, ale wynik jest dobrze. Cały czas brakuje nam Michała Curzytka, z nim uważam, że spokojnie wygralibyśmy tę ligę.

Dla mnie liga U-24 to jest poligon doświadczalny i treningowy. Świetny trening, spełnił swoje oczekiwania. Mamy zawodników doświadczonych, którzy jeżdżą w dorosłej ekstralidze i wynik spoczywa na ich barkach, ale dla mnie chłopaki mają jeździć, rozjeżdżać się, zwłaszcza ci najmłodsi, którzy kiedyś mają stanowić o sile Falubazu.

Fajnie mi się dzisiaj jechało, byłem dobrze dopasowany. Ja uważam, że Ekstraliga U-24 nie jest już wyłącznie szkoleniowa. Walczymy o to by być na podium, zawodnicy tutaj dobrze się ścigają. W seniorskiej drużynie atmosfera nie jest za ciekawa. Kontuzje nas nie omijają. Staramy się jechać tymi zawodnikami, którzy są zdrowi i którzy jadą dobrze.