Koło naukowe Biotechnologów UZ to kolejna akademicka formacja, z którą spotkaliśmy się w ramach naszego programu “Koła w ruch”. Grupę tworzy obecnie kilkunastu działaczy. Czym się zajmują na co dzień? Przede wszystkim eksperymentami i udziałem w różnego rodzaju projektach, także tych poza uczelnianych.

O tym jak ich praca wygląda od kuchni opowiada Joanna Linecka, przewodnicząca koła.

Spotykamy się najczęściej raz w tygodniu. Staramy się przynajmniej. Spotykamy się zawsze w naszej sali, na początku robimy burzę mózgów, próbujemy coś nowego wymyślić, później kontynuujemy zaczęte już projekty i działania.

A co za tym idzie – spotkania są też okazją do podejmowania decyzji o dalszych działaniach. Drugą z członkiń koła, Roksanę Zadworną, zapytaliśmy natomiast o to, co jej osobiście daje działalność w tej studenckiej formacji.

Dzięki temu kołu mogę się realizować. Rozwijać. Pracować nad różnymi pomysłami i projektami.

Więcej o KN Biotechnologów UZ znajdziecie w audycji “Koła w ruch”. Program w każdą środę. Przypominamy jednak, że zmieniła się godzina jego emisji – od lutego z kołami naukowymi UZ spotykamy się o godzinie 15.20. Zarówno w formie audio, jak i wideo.