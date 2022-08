Odrobią czy nie? Stelmet Falubaz na półmetku ćwierćfinałowej rywalizacji play-off w eWinner 1. Ligi przegrywa z Orłem Łódź 40:50.

Rewanż w kolejny piątek, 19 sierpnia. Jak ocenia szanse zielonogórzan w rewanżu były żużlowiec i ekspert Canalu+ Dawid Stachyra? Rozmawiał z nim Maciej Noskowicz.

Myślę, że jeśli chodzi o Łódź, to 10 punktów przewagi jest dużą zaliczką. Taki wynik braliby pewnie w ciemno. Falubaz dziurawy, jak szwajcarski ser. Spodziewaliśmy się więcej po tym zespole. To tylko zwiastuje emocje w rewanżu. Zielonogórzanie będą musieli w rewanżu brać się od początku do roboty, żeby te straty odrobić.