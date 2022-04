O 10:00 w Zespole Szkół Ekologicznych rozpoczyna się dzień otwarty. Szkoła przy ul. Francuskiej to podstawówka oraz liceum.

Dlaczego warto wybrać się do „Ekologa” i dla kogo jest to szkoła? O tym Magdalena Galus, nauczycielka w ZSE.

Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, żeby przekonać do siebie przyszłych uczniów. Będzie kiermasz ciast, z którego dochód zasili pomoc potrzebujących. Do nas przychodzą uczniowie przeciętni, choć bardzo dobrych też mamy.

Zdawalność matury w „Ekologu” jest na poziomie 90 procent. Uczniem tej szkoły jest Hubert Szpakowicz.

Jeżeli chodzi o szkołę, to ja chodzę do trzeciej klasy, jestem w programie czteroletniego liceum. Czuję się dosyć pewnie, nauczyciele wkładają w to całą swoją pracę.