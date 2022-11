Nie milknie spór w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Konflikt między prezydentem Januszem Kubickim, a marszałek Elżbietą Polak zdaje się przybierać na sile.

Wczoraj włodarz Zielonej Góry pojawił się na konferencji prasowej w urzędzie marszałkowskim. Na koniec sam chciał zająć stanowisko w tej sprawie, ale nie został dopuszczony do głosu. Postawę Janusza Kubickiego komentował w Rozmowie na 96 FM obecny wczoraj w urzędzie marszałkowskim Waldemar Sługocki. Poseł PO, szef lubuskich struktur tej partii był gościem Macieja Noskowicza.

Ja nie mam sobie, a nim tym wszystkim, którzy uczestniczyli w życiu publicznym nic do zarzucenia. Standardy nie zostały przekroczone. Miał miejsce incydent na zakończenie konferencji, na którą przyszedł prezydent Kubicki, który chciał zabrać głos. Wyobraża pan sobie, że ktoś wchodzi do studia i zaczynać zabierać głos? Raczej nie.

Poseł był dopytywany, czemu nie zdecydowano się udzielić głosu włodarzowi miasta.

Przecież nic nie stało na przeszkodzie, żeby pan Kubicki poczekał, wysłuchał tego, co mamy do powiedzenia i zaprosił dziennikarzy do urzędu miasta i odniósł się rzetelnie do tego. Widział pan kiedyś mnie, panią marszałek czy pana marszałka Jabłońskiego, żeby przyszedł na konferencję pana Kubickiego i w ten sposób się zachowywał?