Woffinden kontra Vaculik, Dudek kontra Janowski – m.in. na takie pojedynki czekają w niedzielę kibice RM Solar Falubazu. O 19:15 zielonogórzanie podejmą Betard Spartę Wrocław.

Falubaz jest niepokonany od czterech spotkań, co więcej dwa z nich rozstrzygał na torach rywali. Zielonogórzanie są wiceliderem i niemal na wyciągnięcie ręki mają fazę play-off.

Dalej od czwórki zdają się być wrocławianie, którzy wprawdzie niedawno pokonali mistrza kraju, Fogo Unię Leszno, ale później stracili punkt w starciu z Włókniarzem Częstochowa i wysoko przegrali w Gorzowie ze Stalą.

Kolejny już zespół, który jedzie z nami mecz z nożem na gardle. Musi to wygrać, my też raczej, chcąc myśleć o awansie do play-offów, musimy to spotkanie wygrać. Podchodzimy do tego meczu, jak do każdego innego, czyli tak samo, bez napinki, ze spokojem. Skoro ostatnie dwa mecze na wyjazdach wygraliśmy, to u siebie też jesteśmy mocni. Zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać.