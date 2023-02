Dziś Święto Zakochanych, czyli Walentynki. To coroczne święto pochodzące od św. Walentego. Zwyczajem, który “przyszedł” do nas z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, jest m. in. obdarowywanie drugiej połówki drobnymi upominkami.

O Walentynkach nie zapominamy również i my. Nasza radiowa ekipa szykuje dla Was nie lada niespodziankę. Słuchajcie nas od godziny 10!

W oczekiwaniu na naszą radiową, walentynkową zabawę popatrzcie na grafiki przygotowane przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze. Dane dotyczą m.in. liczby małżeństw zawartych w województwie lubuskim w 2021 roku.