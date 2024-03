5 marca to Ogólnopolski Dzień Dentysty poświęcony wszystkim stomatologom, którzy zajmują się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem chorób jamy ustnej.

Agnieszka Rutkowska, lekarz stomatolog uważa, że świadomość dbania o zęby wśród zielonogórzan zmieniła się znacząco na plus.

Teraz jest już to bardzo nastawione na opiekę przed stomatologiczną. Bardzo stawia na higienizację, zabiegi profilaktyczne. Nie tylko pod kątem dbania o jamę ustną, ale też patrzenia na estetykę uśmiechu. To dla lekarza jest drugorzędne, ale bardzo ważne dla pacjenta.

A czy dentysta nadal budzi obawy wśród pacjentów?

Niestety jest to pokłosie dbania bardzo sporadycznego. Kiedyś nie było takiej dostępności, nie było to też tak technologiczne rozwinięte. Mamy dostępność do leków, różnych znieczuleń. Dzisiejsza stomatologia nie boli. Kiedyś pacjenci przychodzili już z bólem.