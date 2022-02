Tłusty Czwartek to bez wątpienia ulubione święto wszystkich miłośników słodkości. Na stołach zamiast zdrowych sałatek i kanapek, królują dziś pączki. Smażone, pieczone, wegańskie. Do tego z lukrem, pudrem, czy czekoladą. Wijące się kolejki już od samego rana można było zobaczyć przy większości cukierni i piekarni.

Nie inaczej było także w Zielonej Górze.

I choć Tłusty Czwartek jest raz w roku i czasem warto zapomnieć o diecie, to tak dla zasady przypomnimy tylko, że jeden pączek z marmoladą to około 300 kalorii. Żeby go spalić musielibyśmy np. biegać przez 40 minut.