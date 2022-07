Dziś nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Bardzo ważna z punktu widzenia mieszkańców naszego miasta. Dlaczego?

Radni mają dyskutować o drogach w kontekście budowy Trasy Aglomeracyjnej. O szczegóły pytamy Piotra Barczaka, przewodniczącego zielonogórskiej Rady Miasta.

Sesja będzie dotyczyła studium transportowego. To ważny dokument, mówiący o tym, gdzie i jak przebiegać będą drogi. To jest forma krwioobiegu każdego samorządu czy miasta. To specjalna sesja, jest uchwała w tej sprawie, czyli wyznaczenie kierunków,. gdzie mają przebiegać drogi.