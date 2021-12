To najważniejsza sesja w roku. Dziś radni będą głosować za przyszłorocznym budżetem miasta.

Początek sesji w ratuszu o 10:00. Uchwała budżetowa jest pierwsza w porządku obrad. Burzliwej dyskusji spodziewa się prezydent Janusz Kubicki. Włodarz mówił o tym ostatnio na antenie Radia Index.

Tak naprawdę grudzień jest tym momentem, kiedy przygotowujemy się do tego, żeby uchwalić budżet i wierzę w to, że zostanie we wtorek uchwalony. Część osób nie jest zainteresowana tym, co się w budżecie znajdzie, tylko tym, żeby zabłysnąć na sesji. Takie dziwne, bezsensowne wycieczki na pewno się odbędą.