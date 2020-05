Odmrażamy amatorski sport! Na razie testowo. W sobotę będzie można skorzystać z bieżni lekkoatletycznej stadionu przy ul. Sulechowskiej oraz z orlika przy ul. Źródlanej.

– Próbujemy coś zrobić dla sportu amatorskiego – tłumaczy nam tę decyzję Robert Jagiełowicz. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze zaznacza jednak, że to jest próba. Zarówno dla organizatorów, jak i osób korzystających.

Korzystajmy z tego, że przyjdziemy sobie pobiegać. Pozostałych proszę o cierpliwość i wyrozumiałość. Jeżeli nam się nie uda tego dopilnować, to będziemy się głęboko zastanawiać nad tym, co dalej. Jeżeli sposób i pomysł się sprawdzi, to będziemy się zastanawiać w przyszłym tygodniu, aby dalej obiekt udostępniać. Już na cały weekend.