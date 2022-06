Festiwal Watch Docs jest już na ostatniej prostej. Od miesiąca w różnych miejscach prezentowane były filmy o prawach człowieka z różnej perspektywy i dotykające różnej problematyki.

Ostatni pokaz zaplanowano piątek w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Zaprezentowane zostaną dwie produkcje. O szczegółach mówi Marcin Olechnowski z Zielonogórskiego Towarzystwa Edukacyjnego Civilitas w Zielonej Górze.

Na koniec film bardzo ciekawy. Co ma wspólnego sport z polityką? Wojną? Film dokumentalny “Przesunąć granicę” pokazuje, jakie były skutki dla ukraińskich paraolimpijczyków po zajęciu Krymu przez Rosję. Bardzo ciekawy film, zachęcający do dyskusji. Pokażemy też jeden króciutki film o uchodźcach z Białorusi, którzy trafili do naszego kraju. Poznamy ich losy.