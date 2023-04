Dziś Światowy Dzień Sportu. W naszych programach rozmawiamy o walorach uprawianych przez nas dyscyplin i szukamy odpowiedzi na pytanie, co jest ważne z punktu widzenia trenujących.

Anna Sulima Jagiełowicz, menedżerka Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, jest zdania, że najważniejszy zawsze jest zapał, bez względu na to, czy mówimy o sporcie profesjonalny czy amatorskim.

Ja myślę, że głównie chodzi o to, by poczuć wartość uprawiania jakiejkolwiek dyscypliny. Nie mówię o wyczynie, tylko żeby się ruszać, żeby znaleźć coś dla siebie, to co mi pasuje. Przykładowo, panie lubią chodzić na zajęcia fitness. Ja lubię ruch na świeżym powietrzu.