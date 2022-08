Jeden kilogram miodu powstaje z odwiedzin ok. 4 mln kwiatów. Słowem, muszą się napracować. 8 sierpnia to Wielki Dzień Pszczół. Co o nich wiemy? Co wiedzą o nich ci, którzy obcują z nimi na co dzień?

Są o nich bajki, piosenki, o ich pracowitości powiedziano wiele. A co mówią o nich pszczelarze? Głos ma Przemysław Zieliński z fundacji „Nasze Wolne Życie” w Pomorsku. Ile pszczół jest w ulu?

Tysiące, bo to trochę zależy od momentu w roku, jaka to jest rodzina, ale w jednym ulu są tysiące pszczół. Jak człowiek przystawi ucho do ula, to zdaje sobie sprawę, jaka to jest moc. Te pszczoły są cały czas w ruchu i w hałasie.

Słodkim efektem pracy pszczół jest miód. Najczęściej sięgamy po niego w okresie jesienno-zimowym.

Zaczynamy go szukać, kiedy pogoda robi się gorsza. Jak robi się jesień, to szukamy miodu. Miód fajnie jest kupować, jak one powstają. Miody polecam jeść przez cały rok.

A miód oprócz leczenia przeziębienia, wzmacnia organizm, wpływa na metabolizm, a nawet może pomóc w obniżeniu ciśnienia.