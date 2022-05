Ma schować niedoskonałości i uwypuklić atuty – o czym mowa? O makijażu. Dziś, 5 maja obchodzimy „Dzień bez makijażu”.

W takim dniu głos ma makijażystka. Maja Sobolewska, zajmuje się również fotografią i instruktażem make up’u. W Radiu Index mówiła, czego najczęściej oczekują kobiety od makijażu. Okazuje się, że ma to być tzw. „no make up”, czyli naturalny makijaż.

Obserwując klientki, to one wolą delikatny makijaż. Skupiający się na rozświetleniu cery, czyli make up – no make up. To jest ukrycie mankamentów cery, a wydobycie dobrych cech.