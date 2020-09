Zielonogórzanie i Lubuszanie pamiętają o bohaterach II wojny światowej. Władze miasta i województwa, służby mundurowe i mieszkańcy uczcili 81. rocznicę wybuchu tego konfliktu zbrojnego oraz Dzień Weterana. Uroczystości odbyły się na Placu Bohaterów.

– Myślę, że dla każdego z nas powinna być to ważna data w historii – mówił prezydent Zielonej Góry, Janusz Kubicki.

Podczas uroczystości prezydent miasta wręczył odznaczenie „Gwiazda Kambodży” oraz nagrody za zasługi dla Zielonej Góry. Uhonorowane zostały m.in. przedstawicielki Lubuskiej Rodziny Katyńskiej.

Zostałyśmy odznaczone – powiem tu w imieniu moich koleżanek – za pracę, którą wkładamy. Nasza praca została doceniona, to, co robimy – przede wszystkim utrwalamy pamięć o naszych zamordowanych ojcach, dziadkach, pradziadkach, aby to nigdy nie zaginęło. To przede wszystkim edukacja w szkole, żeby młodzi ludzie pamiętali o tej strasznej tragedii, która niestety miała miejsce 80 lat temu.