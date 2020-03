Zobacz info

Natalia Kwiatkowska- wokal Robert " Kapa" Kapkowski- gitara Michał Bigulak - bas Bartek Kołodziejski - perkusja NOMINOWANI DO FRYDERYKA 2019. Są określani jako nadzieja polskiego blues-rocka, porównywani do The Black Keys. Nie da się ich łatwo zaszufladkować, zwłaszcza, że każdy koncert to zupełnie inaczej opowiedziana historia. Wokalistka została czterokrotnie uznana NAJLEPSZĄ bluesową wokalistką w Polsce a teraz jest nominowana do wokalistki ROCKU przez Antyradio! Koncert premierowy nowej płyt...