We wrześniu zacznie działać filia Miejskiego Żłobka nr 1 w Zielonej Górze. Rozpoczęła się rekrutacja do placówki. Dla małych zielonogórzan przygotowano 36 miejsc w dwóch grupach żłobkowych.

W dawnej siedzibie żłobka „Ślimaczek” opiekę znajdą dzieci do 18. miesiąca życia. Nabór odbywa się w ramach projektu, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej rodziców.

Choć filia żłobka mieści się przy alei Wojska Polskiego 116, to wnioski o przyjęcie dziecka są przyjmowane przy ulicy Wandy 29. Dokumenty można składać do 26 czerwca.

Jest to nabór elektroniczny. W związku z tym rodzic, który aplikuje o przyjęcie dziecka do żłobka, zobowiązany jest wejść na stronę naboru, wypełnić dokumenty aplikacyjne, podpisać i dostarczyć je do nas, do siedziby przy Wandy 29.