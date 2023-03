Za nieco ponad miesiąc Koło Naukowe Turystyki UZ będzie świętowało swoje pierwsze urodziny. Przypomnijmy – formacja powstała 6 maja 2022 roku. I co ciekawe – zrzesza studentów wszystkich roczników studiów. Ciekawostką może być też to, że jej działacze to nie tylko studenci kierunków turystycznych, ale i innych specjalności.

Czym jeszcze koło może się pochwalić, jeśli chodzi o jego działalność? Bez wątpienia organizacją wielu eventów, konkursów i udziałem w konferencjach. To też sposób na nabranie pewności siebie – mówi Aleksandra Wójcik, sekretarz KN Turystyki UZ.

Mi koło dodaje pewności siebie. Pracuje nad sobą, pomaga mi ono chociażby w przełamaniu się i mówieniu na forum. Co jest bardzo ważne w turystyce.

Więcej na temat kół naukowych, działających na Uniwersytecie Zielonogórskim, znajdziecie w audycji “Koła w ruch”. Audycja w każdą środę o 15.20.