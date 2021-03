Jak robić marketing w III lidze piłkarskiej? Jak budować wizerunek klubu, który nie jest krezusem? Dziś pytaliśmy o to Konrada Komorniczaka, czyli dyrektora ds. marketingu w zielonogórskiej Lechii.

Piłkarska Zielona Góra dziś o kształtowaniu wizerunku, ale i o planach oraz marzeniach. Komorniczak w klubie działa pro bono. Działacz jest optymistą, że w mieście może być futbol na solidnym, centralnym poziomie, a o sile klubu mogą stanowić lokalni piłkarze.

Jeżeli analizy rynkowe, potencjału danego miejsca pokazują, że można, to znaczy, że można. To przy odpowiedniej pracy systemowej musi się udać. Bardzo podobało mi się podejście do kluczowej zmiany w Lechii, że będzie ona budowana od dołu i “wypychana”. Progres sportowy musi się łączyć z budowaniem rozwoju administracyjnego, infrastrukturalnego itd.