Czas na pierwszą w tym roku „Czytelnię Dramatu” w bibliotece Norwida. Dziś w Sali im. Janusza Koniusza „Dybuki”, autorstwa Jolanty Feinstein.

O tym, czym są tytułowe dybuki mówi autorka sztuki.

Dybuki to są takie duchy w folklorze żydowskim, które były albo złe, albo są zbłąkane i szukają ofiary, ciała, w którym mogą zamieszkać i przez nią mówić. To, co wypowiadane należy do dybuka. Tu dybuki zamieszkują ciało kobiety.