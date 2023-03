Sprawa dodatkowych kosztów, które musi ponieść miasto przy realizacji jednej z największych inwestycji drogowych ostatnich lat – budowie obwodnicy południowej Zielonej Góry – rozgrzała część radnych podczas ostatniej sesji Rady Miasta.

Do tego tematu powracamy również my w Radiu Index. Przypomnijmy, inwestycja z uwagi na wzrost cen, będzie wyższa o ok. 10 milionów złotych. Radni Platformy Obywatelskiej, podczas ostatniego głosowania nad przyznaniem tych środków, wstrzymali się od głosu. Przewodniczący zielonogórskiej PO w Radzie Miasta Marcin Pabierowski stwierdził, że potrzebuje konkretów, których brakuje.

Andrzej Bocheński, radny “Zielonej Razem” stwierdził, że 10-milionowa nadwyżka przy końcowym kosztorysie i tak nie jest wysoka i należy się cieszyć, że inwestycja się zakończy.

Obwodnica południowa naszego miasta ma zostać otwarta 15 kwietnia.