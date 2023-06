Co dalej z zielonogórskim Amfiteatrem? Czy ten obiekt zostanie zrewitalizowany? Takie pytania pojawiają się w naszych rozmowach politycznych, ta kwestia interesuje pewnie wielu zielonogórzan.

Od kilku lat prezydent Janusz Kubicki podkreśla, że nie jest zwolennikiem remontu Amfiteatru. Przez pewien czas włodarz miasta optował za wybudowaniem w tamtym miejscu Sali Koncertowej. Ten pomysł nie spodobał się jednak opozycyjnej w Radzie Miasta Platformie Obywatelskiej.

Ja wycofałem się ze swoich propozycji, które ich zdaniem były złe. W tym kształcie Amfiteatr jest czymś, co jest nieaktualne. Mamy już dwa budynki: to plac przed Filharmonią i Plac Teatralny. One będą tętnić życiem.