Ponad 37 tys. wniosków o wyprawkę szkolną w ramach programu „Dobry Start” wysłali już do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rodzice z naszego województwa. Na ich konta do tej pory trafiło w sumie prawie 36 mln zł.

Wnioski o wsparcie można składać jeszcze do końca listopada. O szczegółach mówi Agata Muchowska, rzeczniczka ZUS w Lubuskiem.

W ramach programu Dobry Start rodzice mogą otrzymać raz w roku 300 zł na wyprawkę szkolną, na przykład na zakup podręczników, zeszytów czy przyborów szkolnych. Świadczenie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko od 7 do 20 roku życia, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Wnioski z programu „Dobry Start” można składać do 30 listopada, wyłącznie elektronicznie, przez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość internetową oraz portal Emp@tia.