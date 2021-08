Rok trwała banicja od cyklu Grand Prix Patryka Dudka. Żużlowiec Marwis.pl Falubazu wywalczył awans do przyszłorocznych mistrzostw świata w Grand Prix Challenge, które odbyło się w słowackiej Žarnovicy.

Przepustki do GP 2022 gwarantowało znalezienie się w czołowej trójce zawodów. Zielonogórzanin zaczął zmagania od dwóch drugich miejsc. W swoim trzecim starcie przywiózł tylko punkt, czym mocno skomplikował sobie sytuację.

Końcówka była udana dla Dudka, ale też szczęśliwa. „Duzers” wygrał swoje dwa ostatnie biegi, kończąc zawody z 11 punktami, ale musiał też obserwować, co zrobią rywale, a ci seryjnie gubili punkty. Najbardziej stracił Janusz Kołodziej, który po czterech seriach miał 10 punktów i potrzebował minimum punktu, by jechać z Dudkiem wyścig dodatkowy o trzecie miejsce. Gdyby żużlowiec Unii wygrał lub finiszował drugi, Dudek byłby poza podium słowackich zawodów i tym samym poza przyszłorocznym cyklem. Kołodziej tymczasem przyjechał do mety na ostatnim miejscu, co oznaczało awans Dudka!

Zawody wygrał Paweł Przedpełski przed Maksem Fricke. Obaj w pięciu startach zgromadzili po 12 punktów, ale w wyścigu dodatkowym lepszy był Polak, który po raz pierwszy będzie stałym uczestnikiem zawodów o indywidualne mistrzostwo świata.