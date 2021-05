W minioną sobotę przepustkę do startu w Indywidualnych Mistrzostwach Europy wywalczył Patryk Dudek. Żużlowiec Marwis.pl Falubazu triumfował w zawodach SEC Challenge na torze w Pardubicach.

“Duzers” zwyciężył po biegu dodatkowym, w którym pokonał Daniela Bewleya. Jak ocenia start w Czechach?

Jakie będą cele Dudka w SEC-u? Impreza odbędzie się na torach w Bydgoszczy, niemieckim Guestrow, Gdańsku i Rybniku.

Jest to dla mnie ważna impreza, tym bardziej, że wypadłem z Grand Prix. Chciałbym pojechać i najlepiej wygrać, żeby awansować do przyszłorocznego cyklu Grand Prix. Stawka jest dobra, będzie ciekawie i nie będzie łatwo. Trzy rundy są w Polsce, ale to nie są tory ekstraligowe. Dla mnie one trochę są zagadką. Chciałbym być wysoko, a najlepiej wygrać.